‘Çikolata kisti’ ağrıyla başlar

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

Çikolata kisti denilen“endometriozis” tanısının yıllarca geciktiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, “Adet ağrılarınızı normalleştirmeyin” dedi.

TÜRK Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı (TFRM) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, “Endometriozis Farkındalık Ayı”nda şunları söyledi: “Hastalığın belirtileri başka hastalıklarla karışabilir. Oysa doğurganlığı zorlaştırabilen bu hastalıkta erken farkındalık kritik önem taşıyor. Tanının gecikmesindeki en önemli nedenlerden biri toplumdaki yanlış algı. Hastalığın en temel belirtilerinden biri adet ağrısı ve bu çoğu zaman normal kabul ediliyor. Bu da kadınların doktora başvurma sürecini geciktiriyor.

ENDOMETRİOZİS OLABİLİR

Gelişen teknolojiler tanı sürecinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri bunda önemli rol oynamaya başladı. Yapay zekâ, MR ve ultrason gibi görüntülemelerde insan gözünün atlayabileceği ince bulguları daha hızlı ve sistematik biçimde analiz edebiliyor. Endometriozisin yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkileri de olan bir hastalık.”

10 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Bağışıklık sistemi tek başına hastalığın nedeni değildir, ancak sürecin önemli bir parçası. Çevresel faktörler de risk üzerinde etkili. Hastalık sanıldığından çok daha yaygın. Dünya genelinde üreme çağındaki kadınların yaklaşık 10’undan birinde endometriozis görülüyor. Bu hastalığın simgesi olan sarı kurdele Türkiye’de yeterince bilinmiyor. Ancak hastalığın görünmezliğini kırmak için güçlü bir sembol.

