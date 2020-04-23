Çıkarsan 16 çıkmazsan 3 kişi enfekte oluyor

Türkiye’nin mart başından beri aktif olarak devam eden koronavirüsle mücadele sürecinin analizi yapıldı. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantılarda yapılan değerlendirmelere göre, sadece hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının özellikle İstanbul gibi kalabalık illerde, çok olumlu sonuçları görüldü. Normal günde 1 hasta 16 kişiyi enfekte ederken, yasağın olduğu günlerde, bu 3 kişiye kadar düştü.

HER GÜN 100 ÖLÜM

Türkiye’nin normalleşme sürecine geçebilmesi için günlük vaka sayısının 4-5 bin bandını aşmaması gerektiği dile getirildi. Hasta seyrinin bu bantta kalmasının, hastaneler ve yoğun bakım üniteleri açısından sürecin sorunsuz yönetilmesi anlamına geldiği aktarıldı. Bu durumda vakaların yüzde 5’inin ağır hasta olacağı hesabıyla, sağlık altyapısı açısından sorun yaşanmayacağı ifade edildi. Bu vaka sayısının bile günde 100 kişinin ölmesi anlamına geldiği, bunun da halka iyi anlatılması gerektiği belirtildi.

İTALYA KIYASLAMASI

Türkiye’nin sağlık altyapısı dışında diğer avantajının ise genç nüfusu olduğu ifade edildi. Bu nedenle İtalya’da hastaların yüzde 10’unun, Türkiye’de ise yüzde 2.5’inin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya’da nüfusun yüzde 21’i, Türkiye’de ise nüfusun yüzde 9’unun yaşlı olduğu kıyaslaması yapılıyor. Bu verilerin salgınla mücadelede klinik sayısı, klinik iyileşme oranı ile solunum cihazına ve yoğun bakıma ihtiyaç oranını belirlediği de aktarıldı.

GÜNLÜK 4-5 BİN VAKA

Haziran ayının başında dönülmesi düşünülen normalleşme süreciyle ilgili bir dizi yeni kurallar belirlenecek. Yetkililer, bu kurallara uyulmamasının ikinci dalga salgına kapı açabileceğini belirtiyorlar. Hükümet kaynakları, normalleşme sürecinin ancak günlük vaka sayısının 4-5 bin bandını aşmaması durumunda yönetilebileceğini belirtiyorlar. Sürecin böyle olması durumunda gerileme başlayacağı, ancak toplumun kurallarla ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanıyor.

BAĞIŞIKLIK TESTİ LAZIM

Uzmanlar Türkiye’de kaç kişinin bağışıklık kazandığını öğrenmek için özel test yapılması gerektiğini, bunun da her il için belli oranda kişinin test edilmesiyle ortaya çıkabileceğini ifade ediyorlar. Diş hekimlerinin de dahil olduğu ve bir sağlık görevlisiyle birlikte yapılan taramanın farklı olduğu, onların sadece hasta kişiler ve temasa geçen kişileri belirleme çalışması olduğu ifade ediliyor. Bu grupta çalışanların sayısının da 4 bin 500’ü aştığı kaydedildi.

Birçok şehir gibi dün Ankara’da da semt pazarları ve marketlerde alışveriş yoğunluğu vardı. Zabıta ekipleri pazarlarda maske ve sosyal mesafe uyarıları yaptı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

