Çıkarılamayan iğne için ihmal davası

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İddiaya göre, 8 Ekim 2025’te Tavakkul I.’nın parmağına saplanan iğne, parmak içerisinde kalarak kemiğe kadar ilerledi. Ciddi ağrı yaşayan Tavukkul I., Sultangazi’de özel bir hastaneye gitti. Parmak içerisinde yabancı bir cisim görüldüğü ve bunu cerrahi müdahale ile giderilebileceği Tavakkul I.’ya söylendi. İddiaya göre, cerrahi müdahaleyle iğne çıkarılamadı. Tavukkul I., parmağının içindeki iğne ile taburcu edildi. Sağlık durumu daha da kötüleşen Tavukkul I.’nın parmağı, şiddetli ağrılarla birlikte kapanmaz hale geldi.

1.5 MİLYON TL İSTEDİ

Tavakkul I., durumunun daha da kötüleştiğini, çalışma gücünü kaybettiğini ve parmağını kaybetme korkusu yaşadığını hastane yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi de kendi bünyelerinde faaliyet gösteren başka bir kuruma Tavakkul I.’yı yönlendirdi. 34 gün sonra ikinci kez cerrahi operasyon geçiren Tavakkul I.’nın parmağındaki iğne çıkarıldı. İlk ameliyatta çıkarılamayan iğnenin aynı şirket bünyesindeki sağlık kuruluşunda gerçekleşen operasyonla çıkarılmasının hastanenin özensizliğinin göstergesi olduğunu ileri süren Tavakkul I., parmağında kalıcı hasar oluştuğu gerekçesiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne, 1 milyon 510 bin liralık tazminat davası açtı.