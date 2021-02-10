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Gündem
Mehmet KAVİS-HENDEK (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Çıkan yangında, daire kullanılmaz hale geldi

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Çıkan yangında, daire kullanılmaz hale geldi
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SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yenimahalle Mahallesi 2044 No’lu Sokak'ta Mustafa Nurgün’e ait 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılmaz hale geldi. 

Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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