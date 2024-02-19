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Çıkan yangında 2 daire küle döndü: 'Patlayan kömür' iddiası

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#Zonguldak#Yangın#Kömür
Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 14:13

Zonguldak'ta sobadan çıkıp, eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2 daire kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan Bahar Dombay (44) valiliğin dağıttığı kömürün soba içerisinde patlayıp, yangına neden olduğunu iddia etti.

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Çınartepe Mahallesi Aydın Tepe Sokak'ta akraba olan 30 kişinin yaşadığı 2 katlı evin üst katındaki Bahar Dombay, sabah saatlerinde sobayı yaktı. İddiaya göre; sobada patlama oldu ve yangın çıktı. Evdekiler dışarı çıkarken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, üst kattaki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası

'KÜT DİYE SES GELDİ'

Zonguldak Valiliği tarafından dağıtılan yardım kömürünün soba içinde patladığını iddia eden Bahar Dombay, "İçine valilikten gelen kömürü attım, arkamı döndüm, 'küt' diye bir ses geldi.

Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası

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Baktım, sobanın kapakları komple kalkmış, ateş çekyatlara, yerlere düştü. Ateş komple sarınca kendimizi çoluk çocuk dışarı attık. Valilikten gelen kömür hayatımızı bitirdi.

Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası

Burada 30 kişi yaşıyoruz. Çift dairenin ikisi de gitti. Kömürden şikayetçiyim. Bari bizim gibi fakirlere güzel bir şey versinler. Yeşil kartlıyız, karton toplayarak geçiniyorum.

Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası

Kimliklerim, çocuklarımın kıyafetleri, eşyalarım komple yandı. Daha yeni aldım makinemi, buzdolabımı. Daha onların parasını ödeyemedim" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çıkan yangında 2 daire küle döndü: Patlayan kömür iddiası

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#Zonguldak#Yangın#Kömür

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