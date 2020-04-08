Cihazlar ve personel tamam

Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlarla irtibata geçerek iki hastanenin 45 gün içinde tamamlanması için tüm hazırlıkları yaptı. İstanbul genelindeki hastanelerde toplam 4 bin 600 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki dönemde yoğun bakım ünitelerinde yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle hazırlık yapıldığını belirttiler. Bu hastanelerde çalışacak personel için de planlamalar yapılıyor. Bakanlık, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce yayımladığı genelge ile ataması yapılan tüm personelin 3 ay bulundukları illerden ilişiklerini kesemeyeceklerini açıklamıştı. Ancak İstanbul’daki gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı’nca dün yeni bir genelge yayımlandı.



İSTANBUL’A ÖZEL İZİN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede, İstanbul’a özel mücadelenin her alanda yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesi için özel düzenleme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Genelgede, özetle şöyle denildi:



YENİ ATAMALAR GÜNDEMDE



* “30 Mart 2020’den önce İstanbul’a ataması yapılan personelin göreve başlamaları sağlanacak. Pandemi sürecinde, devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabipler, 4924 sayılı Kanun’a tabi çalışan tabipler ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabiplerin taleplerine istinaden, Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde İstanbul’a hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılarak göreve başlamaları istenecek.

m İstanbul’a bu süreçte eczacı, hemşire, hemşire yetkili ebe, biyolog sağlık memuru/sağlık teknikeri, (laboratuvar, röntgen, anestezi), acil tıp teknisyeni kadrosunda olup da atama talep eden personelin talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla yerine getirilecek.”



İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARA SEVK



* Hizmet kapasitesi olarak büyük oranda azalmaya gidilen sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan istisnasız bütün personelin hizmete ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilmeleri için il sağlık müdürleri yetkilendirilecek.



* 2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre, İstanbul’da Bakanlık bünyesindeki eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen aday tabiplerin atamaları yapılarak, ayrılış işlemleri gerçekleştirilecek. İstanbul’da Bakanlığın kadrolarında görev yapmakta iken üniversite tıp fakültesi hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacak. Genelgede doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı Kanun’un 77’nci ve 78’inci maddelerine göre yurtdışında izinli bulunanlar hariç bütün sağlık personelinin ücretsiz izinlerinin sonlandırıldığı belirtildi.