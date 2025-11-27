Papa, dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesinde konuştu... Cihannüma Salonu’ndaki tarihi buluşma geniş yankı uyandırdı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ın Papa 14. Leo ile baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa 14. Leo ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ilk kez düzenlenen basın toplantısı ise geniş yankı uyandırdı.

Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu da kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.

Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor.

SALONUN KUBBESİNDE ALAK SURESİNİN AYETLERİ YER ALIYOR

Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, bu salondan tüm dünyaya, İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımına karşı ve Orta Doğu'da barışın inşasına yönelik mesajlar vermesi dikkat çekti.

PAPA CİHANNÜMA SALONU’NDA HİTAP ETTİ

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazik karşılama için teşekkür eden Papa, Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Papa, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin, insanları Tanrı'nın yarattıklarını korumaya davet ettiğini söyleyerek, "Ayrıca, yaşadığınız yerlerin kültürel, sanatsal ve manevi zenginliği bize, farklı nesiller, gelenekler ve fikirlerin bir araya geldiğinde gelişme ve bilgiliğin uyum içinde birleştiği büyük medeniyetlerin ortaya çıktığını hatırlatıyor." diye konuştu.

Haberin Devamı

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Papa 14. Leo, "Bir yandan insanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hala adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur. Aynı zamanda karşımıza zorluklar çıktığında böylesine muhteşem bir geçmişe sahip halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur." dedi.

Çanakkale Boğazı üzerindeki köprü görüntüsünün, yolculuğunun logosu olarak seçildiğine ve bunun Türkiye'nin özel rolünü açıkça ifade ettiğine dikkati çeken Papa, şunları dile getirdi:

Haberin Devamı

"Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya'yı Avrupa'yla, Doğu'yu Batı'yla bağlamadan önce, Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir 'duyarlılıklar kavşağı' haline getirmektedir."

KUTUPLAŞMA VE KAYITSIZLIK UYARISI

Papa, insan topluluklarının giderek daha fazla kutuplaşmakta olduğunu, aşırı görüşler tarafından bölündüğünü ifade etti.

Selefi Papa Franciscus'un kendilerini başkalarının acısını hissetmeye ve yoksulların ve yeryüzünün feryadını dinlemeye çağırarak "kayıtsızlığın küreselleşmesine" karşı çıktığını hatırlatan Papa, böylece "merhametli ve şefkatli, geç öfkelenen ve sevgisi bol tek Tanrı'nın yansıması olan şefkatli eylemlere" teşvik ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Papa, aynı şekilde, sevginin mahrem ve özel yönlerinin yanı sıra, görünür ve kamusal bir boyutunun da olduğunu dile getirdi.

ADALET, TEKNOLOJİ VE KALKINMA MESAJI

Papa 14. Leo, adalet ve merhametin, güçlü olanın haklı olduğu anlayışına meydan okuduğunu, dayanışmanın ve şefkatin, kalkınmanın gerçek kriteri olarak düşünülmesi gerektiğini sorma cesaretini gösterdiğini ifade etti.

Özellikle teknolojik gelişmelerin adaletsizliğe yardımcı olmak yerine onu daha da kötüleştirme riski taşıdığına değinen Papa, bunun, yerel politikaları ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi gereken büyük bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Papa 14. Leo, yapay zekanın dahi "insanlığın kendi tercihlerini yeniden ürettiğini ve makinelerin değil, insanlığın kendisinin eseri olan süreçleri hızlandırdığını" belirterek, bu nedenle kalkınmanın gidişatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

AİLE VE TOPLUM VURGUSU

Ailenin, toplumsal yaşamın ilk çekirdeği olduğunu belirten Papa, "Gerçekten de, her birimiz için aile, toplumsal yaşamın ilk çekirdeğiydi ve 'öteki' olmadan 'ben'in olmayacağını öğrendik. Aile, diğer ülkelere göre Türk kültüründe daha büyük önem taşıyor ve ailenin merkezi konumunu destekleyen girişimlerde eksiklik bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bireycilik ve tüketim kültürünün insanı yalnızlaştırdığına vurgu yapan Papa, gerçek kimliğin sevgi ve dayanışma içinde gelişebileceğini kaydetti.

Papa, kadınların eğitim, kültür, siyaset ve meslek hayatında artan katkısına değinerek, bu rolün toplumsal yaşamın güçlenmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VE TARİHSEL ZİYARETLER

1967'de 6. Paul, 1979'da 2. Jean Paul, 2006'da 16. Benedict ve 2014'te Franciscus'un Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Papa 14. Leo, bu ziyaretlerin, Vatikan'ın Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü, aynı zamanda Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü ve kültürlerin ve dinlerin kavşağı olan bu ülkenin katkılarıyla daha iyi bir dünya inşa etmek için işbirliği yapmak istediğini gösterdiğini kaydetti.

KÜRESEL GERİLİM VE BARIŞ ÇAĞRISI

Papa, bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırla uygulayacak insanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslenen, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bunun, egemen ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslendiğini kaydeden Papa 14. Leo, şunları söyledi:

"Bu, Papa Franciscus'un 'kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşı' diye adlandırdığı şeyin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlike altındadır. Bu yıkıcı dinamiğin soğurduğu enerji ve kaynaklar, insanlık ailesinin bugün birlikte yüzleşmesi gereken gerçek sorunlardan, yani barış, açlık ve yoksullukla mücadele, sağlık ve eğitim ile yaratılışın korunmasından başka yöne sapmaktadır."

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuşmasını uluslararası işbirliği çağrısıyla tamamlayan Papa, insanın bütüncül gelişimini hedefleyen devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Öyleyse, Tanrı'nın yardımına alçakgönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim." çağrısında bulundu.

Papa, "Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun" dedi.

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde aziz ve havariler ile ziyaret edeceği anıtsal mekanlardan Lübnan'ın Harissa bölgesindeki "Meryem Ana" heykeli, Lübnan'ın sembolü sedir ağacı, çan kulesi ve İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin tasvir edildiği bir hatıra madalyası kalıbı hediye etti.