×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cihangir'de telefon hırsızına polisten suçüstü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir
Cihangirde telefon hırsızına polisten suçüstü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 17:20

İstanbul'un Beyoğlu ilçeisnde Cihangir'de polisin şüphelenmesi üzerine takip ettiği şüpheli, sokakta uyuklayan kişinin telefonunu çaldı. Hırsız suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 7 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir kişi takibe alındı. Kısa süre sonra, kaldırımda oturan kişinin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli, telefonu alıp elindeki poşete koyarak uzaklaşmaya çalıştı. Olayı gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik sorgusu yapılan hırsızın A.T. olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Cihangir

BAKMADAN GEÇME!