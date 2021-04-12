Cihangir'de infial yaratan olay! İfadesi şaşkına çevirdi

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi.

Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri sonrası Berzan E.Ç. adliyeye sevk edildi.

EMNİYET'TE ŞİKAYET KAYDI YOK

CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever, dehşete düşüren görüntülerle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

''Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda korkunç anlar yaşadı. Genç bir kadın yürüdüğü esnada elinde telefon varken arkasından bir kişi geldi ve kadını taciz etti. Kadın direndi, karşılık verince de boğuşma yaşandı. İlk olarak kadının telefonu yere düştü. Ardından o kişi kadın daha fazla bağırmasın, direnmesin diye bıçağını çıkardı ve boğazına dayadı. Saldırgan kadını, parktaki tellere yasladı.

Daha sonra görüntüler bitiyor ve ne olduğu bilinmiyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İnfial etkisi yarattı. Emniyet'de buna ilişkin bir şikayet kaydının da bulunmadığını öğrendik ancak görüntülerin infial etkisi yaratması nedeniyle Emniyet hemen bir çalışma başlattı. Ve kimliği ayan beyan ortada olan o şüpheliyi şu an her yerde arıyor.''

ÇAY BAHÇESİNDE YAKALANDI

Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalanmıştı.

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