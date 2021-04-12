Cihangir sapığı yakalandı

İstanbul’da geçen cuma günü Cihangir Sanatkârlar Parkı’nda yürüyen genç kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından önce elle taciz edildi. Daha sonra bıçağını çeken saldırgan, genç kadını zorla öpmeye çalıştı. Genç kadın direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Kameraya yansıyan korkunç görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın B.E.Ç. olduğunu tespit etti. Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullandığı bıçak ve olay sırasında giydiği kıyafetler olduğu belirtildi. Polis, B.E.Ç’nin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu, psikolojik sorunları olduğu bilgisini verdi.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara