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Cihangir patlamasına 20 taksit ceza

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#Cihangir Patlaması#Ceza#Doğalgaz
Cihangir patlamasına 20 taksit ceza
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Cihangir’deki Safir Apartmanı’nın en üst katında meydana gelen ve simitçi Feridun Yükseltürk’ün ölümü, taksici Veysel Bulut’un yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan doğalgaz patlamasıyla ilgili davada, mahkeme ev sahibi ile 3 yetkiliye verilen para cezalarını 20 eşit taksite böldü.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, ev sahibi Pınar Arslantürk ve doğalgaz firması sahibi Murat Savaş Polat ile İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’i ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezaları, Pınar Arslantürk için 72 bin 900 TL’ye, Murat Savaş Polat için 60 bin 750 TL’ye, Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir için ise 48 bin 600 TL adli para cezasını çevrildi. Mahkeme, para cezalarının 20 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

Cihangir patlamasına 20 taksit ceza


TAZMİNAT HESABI 4 MİLYON

Feridun Yükseltürk ile Veysi Bulut’un ailesi tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında ise bilirkişi, Veysi Bulut’a 3 milyon 925 bin TL, Feridun Yükseltürk’ün ailesine de 4 milyon 101 bin 518 TL ödenmesi yönünde görüş bildirildi. Mahkeme ek rapor alınması için duruşmayı erteledi.


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#Cihangir Patlaması#Ceza#Doğalgaz

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