Cihan Kolivar tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kolivar hakkında, ‘Türk milletini, devleti, TBMM’yi, hükümeti ve yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Kolivar, emniyet ifadesinde, “Benim hükümetle sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben ‘Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir’ derken, fazla tüketilmesi halinde ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır” dedi. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan Kolivar televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor” demişti.

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ESKİ TWEET’LER DOSYADA

Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin savcılık sorgusu sonrası, geçmiş tarihli tweet’lerinin de dosyaya girdiğini, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasının soruşturmaya eklenerek, bu gerekçeyle tutuklamaya sevk edildiğini söyledi.