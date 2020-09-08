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Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER - DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Çığlıkları her yerden duyuldu... Gaziantep'te selfie faciası

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı’nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı.

Çığlıkları her yerden duyuldu... Gaziantepte selfie faciası

İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı. Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Çığlıkları her yerden duyuldu... Gaziantepte selfie faciası

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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