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Haber Giriş: 24.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Çığlık seslerini duyan komşular ihbar etti! Polis alarma geçti

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Bursa’da iki sevgilinin evlerinin odasında kavga etmesi ve kızın çığlık atması polis ekiplerini alarma geçirdi. Erkek arkadaşıyla kavga ettiği belirlenen kız, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kız, sevgilisinin evine gidip odada oturmaya başladı. Sevgililer biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Bunun üzerine genç kız ağlayıp, erkek arkadaşına bağırmaya başladı.

Çevrede oturan vatandaşlar da polis ekiplerine 'kadına şiddet olayı var' ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise eve çıkıp kızla görüştü.

Bu sırada eve giren ve dağınıklığı gören polis, ağlayan genç kıza, 'Seni burada zorla mı tutuyorlar' diye sordu. Genç kız ise, "Öyle bir şey yok. Sevgilim ile sadece tartıştık" cevabını verdi. Daha polis, sağlık ekiplerini çağırdı. Genç kız Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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