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Çığlık atarak balkona çıkan kadın ikinci kattan düştü!

#Mersin#Balkon#Dilek D.
Çığlık atarak balkona çıkan kadın ikinci kattan düştü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, çığlık atıp, kaldığı pansiyonun balkonuna çıkarak korkuluklardan sarkan Dilek D. (42), ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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MERSİN, (DHA)- Merkez Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D., çığlık atarak balkona çıktı. Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti. Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı. Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çığlık atarak balkona çıkan kadın ikinci kattan düştü

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü. Bu sırada balkona çıkan bir kişinin, kadını yukarıya çekmeye çalıştığı görüntüde yer aldı. Ancak, kısa süre sonra kadın ikinci kattan ağaçların üzerine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Balkon#Dilek D.