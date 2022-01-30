Çığlığı ve ürkütücü sesi duydu! Tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

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İstasyon Caddesi üzerindeki bir çiğ köfte dükkanının işletmeciliğini yapan Çağatay Gülşen, kürekle dükkanının giriş kapısında biriken karı temizlemeye başladı. Kısa bir süre sonra 6 katlı binanın çatısından gelen ürkütücü ses ve kaldırımda yürüyen vatandaşın çığlığı üzerine bulunduğu yerden kürekle birlikte kaçmaya başlayan Gülşen, tonlarca kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gülşen, yaşadığı şoku saatler sonra atlatabilirken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'DİKKATLİ OLMAK GEREK'

Çağatay Gülşen, “Dükkanın önünde biriken karı, kürekle temizliyordum. O sırada çatıdan büyük bir gürültü ile kar kütlesinin düştüğünü tahmin ettim. Ayrıca yoldan geçen bir vatandaşın uyarısı, bağırmasıyla kendimi son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtardım" dedi.

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Çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının olası bir can ve mal kaybına neden olmaması için dikkat edilmesini isteyen Gülşen, “Çatı atlarından geçerken herkesin daha dikkatli olmasını isterim. Hem trafikte hem kaldırımda yürüyen vatandaşların çatı altından geçerken daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.