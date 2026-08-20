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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çiğli#Onur Emrah Yıldız
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldızın makam aracına silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:19

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 21 yaşındaki şüpheli K.S., gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası’nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletli bir kişi, belediye binasına gelerek park halinde ve boş olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahla ateş açtı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldızın makam aracına silahlı saldırı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yunus ekipleri, K.S.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#Çiğli#Onur Emrah Yıldız

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