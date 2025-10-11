'Çiğli atıksu arıtma tesisinden çıkan gri su İzmir'in kurtuluş suyu olabilir'

Haberin Devamı

Kentte eylül sonundan beri etkili olan yağışlara ve 13 ilçede uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşmeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,06'ya düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,33, Balçova Barajı'nda yüzde 3,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 48,4'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,13 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda hiç su kalmadı. Tahtalı Barajı'nın gelecek hafta 2008'in rekoru olan yüzde 2'lere düşeceğini aktaran TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Baraj yüzde 2'lere düşünce 2008 rekoru kırılacak, ekim sonunda da Tahtalı Barajı'nın dibini göreceğiz" dedi.

'YAĞMURLAR BARAJDAKİ DÜŞÜŞÜ YAVAŞLATTI'

Son 1 haftada İzmir'e güzel yağmur yağdığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Yağışlar 43 kilogram olan ekim ortalamasının üzerine çıktı, kent genelinde 50 kilogramı geçti. Çok güzel yağdı ancak barajlar dolmadı. Yağmurlar ancak barajdaki düşüşü yavaşlattı. Barajlar, toprak yağmura doyunca dolacak. Yağışlar başlamadan önce yüzde 3,4 olan Tahtalı Barajı bugün itibarıyla yüzde 3,06. Tahtalı, 300 milyon metreküplük devasa bir baraj. Şu anda 8 milyon metreküp civarında su kaldı. Barajlar aralık ayının 15'inden sonra dolar, o tarihe kadar barajdaki su düşmeye devam eder. 2026 yılında iyi yağış olacağını öngörüyorum ama barajı ancak yüzde 20 doldurur" ifadelerini kullandı.

Tahtalı'dan günlük ortalama 150 bin metreküp su çekildiğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, uygulanan planlı su kesintilerinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Güzelhisar Barajı'nın dolu olduğunu ancak oradaki suyun sanayide kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Güzelhisar Barajı sanayi için yapılan bir baraj. Güzelhisar'dan her gün kente düzenli olarak 50 bin metreküp su çekiliyor. Önce sanayinin kendini emniyete almaşı lazım, orada su biterse sanayi bitecek" diye konuştu.

"Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan gri su İzmir'in kurtuluş suyu olabilir" diyen Prof. Dr. Yaşar, ayrıca, "Çiğli'den her gün ortalama 500 bin metreküp su denize bırakılıyor. İzmir'de her gün yer altından 350 bin metreküp su çekiyoruz.

Eğer Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan suyu tarıma kazandırabilirsek büyük oranda su tasarrufu sağlamış olacağız. Gri sular bütün dünyada tarımda kullanılıyor, bizim tarımda kullandığımız yer altı suları ise rezerv olarak saklanıyor. Umarım bu kuraklık belediyeye ciddi bir uyarı olur ve suda artık B ve C planları yapılır. Önce İzmir'deki tüm olası yer altı su kaynakları, olası yer altı baraj yerleri saptanıp, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan gri suyun tarım alanlarına kazandırılması projeleri yapılmalı. Şu anda ihtiyacımız yok ancak deniz suyu arıtma projeleri de hazırlanmalı" diye konuştu. (DHA)