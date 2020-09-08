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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çiğköfteli maganda

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Çiğköfteli maganda
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İstanbul’da tek ayağını uzatıp yanına koyduğu çiğköfteden yiyerek araba kullanan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anları utanmadan sosyal medyada paylaşınca polise yakalanan trafik magandası şarkıcı Aleyna Dalveren çıktı.

İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Kentin çeşitli ilçelerini otomobille dolaşan kadın sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada yanına koyduğu tepsiden çiğköfte yedi.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda kullandığı lüks otomobilin plakasından tespit edildi. Sürücünün şarkıcı Aleyna Dalveren olduğu anlaşıldı. Polis, kısa sürede yakaladığı Dalveren’e 132 lira para cezası kesti.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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