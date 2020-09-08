Çiğköfteli maganda

İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Kentin çeşitli ilçelerini otomobille dolaşan kadın sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada yanına koyduğu tepsiden çiğköfte yedi.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda kullandığı lüks otomobilin plakasından tespit edildi. Sürücünün şarkıcı Aleyna Dalveren olduğu anlaşıldı. Polis, kısa sürede yakaladığı Dalveren’e 132 lira para cezası kesti.