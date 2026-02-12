×
Çiğköfteciye akılalmaz iftira: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

#Elazığ#Çiğköfte#Sakal
Çiğköfteciye akılalmaz iftira: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 17:53

Elazığ’da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu. Kılları çalışana gösteren müşteri, durumu bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi. Çalışanın, ‘Kıl nerede’ demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin ‘Yeni bir dürüm hazırlayalım’ teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.

