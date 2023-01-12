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Çiğköfte içinde uyuşturucu servisi

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#Çiğköfte#Uyuşturucu#Nezarethane
Çiğköfte içinde uyuşturucu servisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Şişli'de polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdikleri çiğköfteden uyuşturucu hap çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Şişli’de 23 Aralık 2022 gecesi, polis ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan bir kişiyi gözaltına alarak Feriköy Polis Merkezi’nin nezarethanesine koydu. Birkaç saat sonra polis merkezine gelen A.S. ve Y.B. içerideki arkadaşlarına yemek getirdiklerini söyledi.

ŞÜPHELENDİREN ISRAR

Polisler yemeği almak istemedi ancak ikili ısrar etti. Polisler hareketlerinden şüphelendikleri A.S. ve Y.B.’nin üzerini aradı, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Çiğköftede yapılan incelemede, içerisinde iki adet uyuşturucu hap olduğu anlaşıldı. A.S. ve Y.B. gözaltına alındı. A.S. ve Y.B. geceyi arkadaşlarıyla beraber nezarethanede geçirdi, ertesi gün sevk edildikleri adliyede ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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#Çiğköfte#Uyuşturucu#Nezarethane

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