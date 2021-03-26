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Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER / DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çiğköfte dayağına savcıdan iddianame: Silah sayılsın

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Çiğköfte dayağına savcıdan iddianame: Silah sayılsın

Gittiği çiğköftecide kendisine acılı çiğköfte verilince çalışan Yılmaz Koç’a (20) elindeki dürümü fırlatarak saldıran Gurur Şenel hakkında iddianame hazırlandı. Fırlattığı çiğköfte dürümünün ‘silah’ sayılması talep edilen Şenel’in 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ALKOLLÜ olduğu öne sürülen Gurur Şenel, 23 Şubat Salı günü Ayfonkarahisar’da İstiklal Mahallesi’ndeki çiğköfteciye girdi ve acısız bir çiğköfte dürüm sipariş etti. Şenel, gelen çiğköftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç’a elindeki çiğköfte dürümünü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Şenel, Koç’a yumruklar savurdu. Polis, Gurur Şenel’i yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Gurur Şenel’in, ‘silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Çiğköfte dayağına savcıdan iddianame: Silah sayılsın

İddianamede “Çiğköfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hâkim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle, yüze fırlatılan çiğköfte dürümünün yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir” denildi.

ÖZÜR DİLEMİŞLER

Öte yandan Gurur Şenel ile bu olaydan sonra işyerine saldıran kardeşi Hüseyin Şenel’in, serbest bırakılmalarının ardından işyerine ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Çiğköfte işletmesinin sahibi Abdulkadir Demirel, “Özür dilediler. Bizim mala zarar vermeden dolayı bir şikâyetimiz vardı, zararımız karşılandı. Biz şikâyetimizi geri çektik. Arkadaşımızın, çalışanımızın şikâyeti devam ediyor” dedi.

Çiğköfte dayağına savcıdan iddianame: Silah sayılsın

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