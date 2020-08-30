Çığır açtık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

SEFERBERLİKTEN BAHTİYARIM

“Bu merkezle inşallah çığır açacağız. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum. COVID salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Birileri istemese de üç kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız.

AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1’in üzerine çıktı. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Dünyanın en zenginlerinde maskeye ulaşılamayan günlerde, biz yerli solunum cihazını sadece iki haftada üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz, Türkiye’nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık.

Türkiye, bugün dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisidir. İHA’larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkesi arasındayız.

TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ

Tarihi bir adım atıyoruz. Hamle programını ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz.

MESS Teknoloji Merkezi’ndeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi olacak.”

‘BAY ROBOT’LU AÇILIŞ

Açılışta dört ayaklı bir robot taşıdığı tabletle birlikte sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına geldi. Erdoğan, yanında durup tableti uzatan robota “Bay robot” diyerek seslenerek, butona bastı. Sahnede açılan sanal pencereden de fabrikadakilere el sallayan Cumhurbaşkanı kendisine eşlik eden heyet ve robotla birlikte poz verdi.

MAVİ VATAN’DAKİ SEVR HAMLELERİNİ BOŞA ÇIKARTMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ise şunları kaydetti: “Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan mücadele, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz nasıl kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”