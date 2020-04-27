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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

Çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı

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Çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı
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Van - Bahçesaray karayolu, 5 ayrı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda bekleyen araçlar, çığın temizlenmesi sonrası yollarına devam etti.

Van kent merkezinde dün yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından bugün sabah saatlerinde Van-Bahçesaray karayolunun 5 ayrı noktasına ufak çaplı çığlar düştü. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Van'dan Bahçesaray yönüne, Bahçesaray'dan da Van'a giden araçlar yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine karayolları ekipleri yolun kapalı olduğu ve araçların yolda kaldığı bölgede kar temizleme çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yoldaki çığ temizlenerek kontrollü olarak yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Çığın kapattığı Van-Bahçesaray karayolu, tek şeritten ulaşıma açıldı

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