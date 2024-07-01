Ciğerlerimizi ellerimizle yakıyoruz... Büyük orman yangınlarından biri izmaritten diğeri hobi bahçesinden

Haberin Devamı

İzmir’in Selçuk, Çeşme ve Menderes ilçelerinde önceki gün çıkan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlar, havadan ve karadan sürdürülen olağanüstü çabalarla dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Selçuk’ta başlayıp Aydın’ın Kuşadası ilçesine doğru ilerleyen ve gece boyunca büyük korkuya neden olan alevler 3 bin 500 dönüm alana zarar verdi. Menderes’teki yangın ise 1500 dönümlük alanı küle çevirdi. Muğla Milas’taki yangın ise büyümeden söndürüldü.

BAKAN: İSTİRHAM EDİYORUZ

Balıkesir’in Susurluk ve Antalya’nın Serik ilçelerindeki orman yangınları da kontrol altına alındı. Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özetle şu bilgileri verdi ve vatandaşları uyardı: “Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. İzmir’de de 6 büyük yangın vardı. İrili, ufaklı birçok yangın çıktı. Biri Çeşme’deydi. Çeşme yangını, sigara izmaritinden çıkmış maalesef. Bu kişi de burada gözaltına alınmış durumda. Bu konunun telafisi yok. Bunları engellemek adına çok yoğun bir şekilde mücadele oluyor. Dolayısıyla hassas olunması ricamız. Özellikle önümüzdeki hafta Ege Bölgesi’nde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgâr uyarısını da dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızdan mutlaka özen göstermelerini istirham ediyoruz.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

BİR KIVILCIM ORMANLARI SARAR

Hep söylüyoruz. Bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlardan etkileniyor, yok oluyorlar. Herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev yok, tesis yok. Bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üstüne basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum. Yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım. Hafta sonları olabilir, hafta içi olabilir, piknik, mesire yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan, risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesine özellikle riayet edelim. Bu çok önemli. Sonuç itibarıyla insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda aslında herhangi bir sorun olmayacak.

Haberin Devamı

Kamu kurumlarının bütün çalışanları, orman teşkilatımız, o alevlerin arasında hiç uyumadan bir yangından diğerine koşar vaziyetteler. Arkadaşlarıma, hava araçlarında her su atışının son derece önemli ve zamana karşı yarıştığını bilerek ustalıklarını konuşturan pilotlarımıza, bize destek olan bütün kurumlara, özel- kamu hiç fark etmez. Teşekkür ediyorum.”

BURSA ALEV ALEV... ÇÖPLERİ YAKARKEN ORMANI TUTUŞTURDULAR

Dün de Bursa, Marmaris ve Antalya’da orman yangınları çıktı. Bursa’da çöpler yakılırken alevler ormana sıçradı. Uludağ Üniversitesi’ni de tehdit eden yangın nedeniyle öğrenci yurtları ve veterinerlik fakültesindeki hayvanlar tahliye edildi.

Haberin Devamı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Bursa Uludağ Üniversitesi kampusunun da içinde olduğu ormana sıçradı. Çöplerin yakılmasıyla alevlerin ormanlık alana sıçradığı yangına 4 uçak, 4 helikopter, 74 arazöz, 24 iş makinesi ve 217 personelle müdahale edildi.

Uludağ Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, çevredeki yurtlara yerleştirildi. Veterinerlik fakültesinin bulunduğu alanlardaki at ve koyunlar da tahliye edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın gece kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Öğrencilerin bugün yurtlarına dönebileceği belirtilirken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının yaklaşık 700 dönümlük alanı etkilediğini açıkladı.

ANTALYA’DA ALEVLER HAVALİMANI YAKININDA

Antalya’nın Lara bölgesinde çıkan yangına ise 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi müdahale etti. Sahilden de görülen yangının havalimanına yakın olması sebebiyle havadan müdahale havaalanı ile irtibatlı bir şekilde yapıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 4 saatin sonunda 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

BÖRDÜBET KOYU DUMAN ALTINDA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde de orman yangın çıktı. Bördübet mevkisi Gölge Koyu’ndaki ormanlık alanda dün 16.30 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgârla büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangına, Gölge Koyu’na çekme karavan ile piknik yapmaya giden Pınar S., Hüseyin S. ve Selçuk S.’nin yaktıkları mangaldan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu anlaşıldı. 3 kişi gözaltına alındı.

SAROS’TA PİKNİKÇİLERE TEPKİ: SÖNDÜRÜN BU ATEŞİ

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine iş makinesiyle bölgeye gitti. Ormanda ateş yakıldığını gören Altunhan, “Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgâr esse orman gitti. Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi. Altunhan’ın tepkisi üzerine tatilciler ateşi söndürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOYUNLARINI SON ANDA KURTARDI

- Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Üvecik köyünde küçükbaş hayvan besleyen Hamza Özkan, 80 koyununu alevlerden son anda kurtardı.

İZMARİTİ ATIYOR BİR ANDA ALEVLER YÜKSELİYOR

- Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde 500 dönüm alanı küle çeviren yangının başlama anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkânlarıyla söndürmek istese de alevler bir anda kuvvetli rüzgârında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor. Görüntülerde yangını çıkardığı tespit edilen O.İ. gözaltına alındı. O.İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.