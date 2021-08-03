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Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

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Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

Türkiye'nin güneyi bir haftadır yangınlarla boğuşuyor. Yangın söndürme çalışmaları bir çok noktada sürüyor. 100'den fazla noktadaki yangınların çoğu söndürüldü ancak Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki alevler henüz sönmedi. İtfaiye ekipleri, orman işçileri ve vatandaşlar omuz omuza verdi, yangını söndürmek için seferber oldu. Kimi yangını söndürmek için gözünü kırpmadan alevlerin arasına daldı, kimi kovalarla su taşıdı. Yangını söndürmek için görevlilere su taşırken hayatını kaybeden canlar, yüreğimizi yaktı. Sağlık görevlileri yaralanan ya da dumandan etkilenenlerin yardımına koştu, yangından etkilenen hayvanları hayatta tutmak isteyen veterinerler yoğun çaba harcadı. Bakanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere yangın bölgesinde...

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek vermeye devam ediyor. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkes yangınları söndürmek için amansız bir gayret sarf ediyor.

İşte Türkiye'nin güneyinde yaşanan yangın mücadelelerinden dikkat çeken anlar...

İMECE USULÜ SÖNDÜRME

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki yangında söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
VATANDAŞLAR SU TAŞIDI

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangına vatandaşlar, traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıyarak destek verdi.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
'YANGINI EL BİRLİĞİ İLE SÖNDÜRDÜK'

Kova ile su dökerek yangının sönmesi için çalışan mahalle sakinlerinden Oğuz Kağan Tunç ise, "Yangın haberini alınca buraya geldik. Kazma, kürek kullanarak ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştık. Ayağımdaki terlikle buraya geldim. Ekiplere yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Herkes çok korktu. Burada yaklaşık 200 kişi mücadele etti. Yangını el birliği ile söndürdük" diye konuştu.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
''EKİPLERLE BERABER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, dumanları fark eden vatandaşlar, yangın bölgesine akın etti. Vatandaşlar, ağaç dalları, kürek ve tırmıklarla söndürme çalışmalarına yardım etti.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
Manavgat'taki yangını söndürmek için ekiplere destek verdiğini ifade eden Ali Poyraz, "Koşturmacadayız, çok perişan haldeyiz. Elimizden geldiği kadar ekiplere yardım ediyoruz. İşimizi gücümüzü bıraktık, burada ekiplerle beraber yangını söndürmeye çalışıyoruz. Sonuna kadar buradayız. 2008 yılında da çıkan yangını söndürdük, Allah'ın izniyle bu yangını da söndüreceğiz" diye konuştu.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
MEHMETÇİKLER DE DESTEK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, 400'den fazla Mehmetçik ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

ÇALI ÇIRPIYLA, 5 LİTRELİK BİDONLARDAKİ SUYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Manavgat'ın Ulukapı Bardaklar Mahallesi'ndeki yangınlarda mahalleli, rüzgarın da etkisiyle ağaçlardan düşen kozalakların neden olduğu yangını söndürmek için çabaladı. Mahalleli, ellerine aldıkları ağaç dalları ve çalı çırpıyla, bölgedeki jandarma ekipleri ise yanlarında bulundurdukları 5 litrelik su bidonlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Farklı noktalara yangının sıçradığını gören bazı mahalleli ise koşarak alana geldi.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
ONLARCA HAYVANI HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Antalya Manavgat'taki yangında alevlerden ve dumandan etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara gönüllü klinik hizmeti veren veteriner hekimler, zamanında müdahaleleriyle onlarca hayvanı hayata döndürdü. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanlara yanık ve yara müdahalesi yapıyor.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
Manavgat’ın Yeniköy mahallesindeki yangında alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
SU ŞİŞELERİYLE YARDIMA KOŞTULAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangını söndürmek için vatandaşlar da su şişeleriyle yardıma koştu.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

TRAKTÖRLERİNE BAĞLADIKLARI İLAÇ MAKİNELERİYLE SU SIKTILAR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın zeytin bahçelerine ulaştı. Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgedeKİ yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Mahalle sakinleri traktörlerine bağladıkları ilaç makinelerindeki suyu sıkarak, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla müdahale ederken, bazı vatandaşların yangın söndürme hortumunu taşıdığı görüldü.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
KADINLAR ÖN CEPHEDE

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangından orman yangınına müdahalede kadınlar ön cephede yer aldı.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
KİMİ AĞAÇ DALLARIYLA MÜDAHALE ETTİ, KİMİ YANGIN SÖNDÜRME HORTUMUNU TAŞIDI

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semti Atatürk Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla müdahale ederken, bazı vatandaşların yangın söndürme hortumu taşıdığı görüldü.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu
YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangınlara havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor.

Ciğerlerimiz yanıyor... Görevliler ve halk ele ele verdi, Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu

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