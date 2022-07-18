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Ciğerlerimiz alev alev

#Balıkesir#Orman Yangını#Kepsut
Ciğerlerimiz alev alev

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Karagöz Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün saat 15.00’te yangın çıktı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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Yangına toplam 20 araçla havadan, karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, akşam saatlerinde yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. İlk tespitlere göre yangın nedeniyle 500 dönüm alanın zarar gördüğünü söyleyen Vali Şıldak, yangının çıkış sebebi için, “Elektrik hatlarından kaynaklı durumlar söz konusu olabilir“ dedi.

İZMİR VE AYDIN DA ORMAN YANGINI

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında dün saat 16.30’da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arazöz gönderildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aydın’ın Nazilli ilçesi Kırcaklı mevkisindeki ormanlık alanda da dün, yangın ihbarı yapıldı. 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazözle yangına müdahale edildi. Yangın 4 saatte kontrol altına alındı. 

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#Balıkesir#Orman Yangını#Kepsut

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