Ciğerlerimiz alev alev

Sertel, önergesinde “2020 yılında Türkiye genelinde toplam kaç noktada yangın çıktı? 2020 yılı yaz sezonunda toplam kaç hektar orman yandı? Hangi ilimizde ne kadarlık alan yandı? Türkiye genelindeki yangınlara müdahale eden kişi ve araç (helikopter, uçak, arazöz vs.) sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

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Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti: “2020 yılında Türkiye genelinde (2 Ekim 2020 tarihi itibariyle) toplam 2 bin 702 adet orman yangını meydana gelmiştir. Toplam 12 bin 806.66 hektar alan zarar görmüştür. 2020 yılında orman yangınları ile mücadelede 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 muhafaza memuru görev almaktadır. Yangınla mücadelede 1072 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve 473 diğer araçlar kullanılmaktadır. Bu yıl yine yangınla mücadelede hizmet alımı ile 2 adet uçak ve 27 adet helikopter kullanılmıştır.

KAMERAYLA İZLENİYOR

Orman yangınlarının önlenmesi için bakanlığımız tarafından halkın bilinçlenmesi için eğitimler, yayınlar, kamu spotları, köy toplantıları, okullarda öğrencilere seminerler vb. düzenlenmektedir. Ayrıca teknik olarak çalışmalar yapılmakta, orman-ziraat ve orman-iskan alanları arasında doğal engeller yapılmaktadır. Güvenlik güçlerimizle irtibatlı şeklide ormanlarımız kameralı sistemlerle izlenmektedir.”