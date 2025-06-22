Ciğerimizi yakan sezon açıldı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Böcek ve Bademlik mahalleleri yönüne ilerleyen alevlere havadan 9 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA, 35 itfaiye aracı ve yüzlerce personel ile müdahale edildi. İlk tespitlere göre trafo patlaması sonucu başlayan yangında Bademlik Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşlar Aydın’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangına müdahale için Muğla ve Denizli’den de takviye kuvvetler istendi. Yangına yer ekiplerinin karadan, gece görüş helikopterlerinin de havadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

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MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde de saat 18.17’de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale 10 hava aracı, 33 söndürme ekibi, 18 su tankeri, 8 iş makinası, 1 ambulans, 2 teknik ekip ve 164 personelle gece boyunca sürdü.