Ciğerimiz yandı

Heybeliada’da dün saat 17.00 sıralarında mezarlıktaki bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından tam tersi mevkiide Çamlık Aşıklar Yolu’nda bir yangın daha çıktı.



Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale edildi. Bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri ve itfaiye araçları TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi ile adaya götürüldü. Söndürme çalışmalarına Harp Okulu personeli de katıldı. Adalar Belediyesi hoparlöründen Adalar’da oturan vatandaşlardan eğitimi olanlar, yangına müdahaleye çağrıldı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Twitter’dan “Bir haftada 3. yangın. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada’ya gelsin. Acil” diye mesaj attı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter’dan “Yangın 19.45’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” mesajı attı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Yangının meydana geldiği alanda olduğu tespit edilen S.D. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce de Beyoğlu’nda yangına karışmadan dolayı suç kaydı olduğu öğrenildi.



Yangın nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Seferlerin başlamasını bekleyenler iskelede uzun kuyruk oluşturdu.