Çiğdem’i yanlış ameliyat mı öldürdü

Irak’ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için kısa süre önce Adana’ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşadığı için gittiği doktorda mide fıtığı teşhisi koyulan Bulut, tedavi için ameliyat olmak istedi. Bulut, 15 Ağustos’ta ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Özel bir hastanede 18 Ağustos’ta ameliyata alınan Bulut, 20 Ağustos’ta taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikâyetleri başlayan Bulut’un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktor’un kendilerine “Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir” dediğini öne süren yakınları, Bulut’un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos’ta ameliyat olduğu hastaneye getirdi. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

Bulut aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos’ta akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

‘DOKTOR ŞİKÂYETLERİ UMUTSAMADI’ İDDİASI

Bulut’un vefatının ardından acılı yakınları, mide fıtığı ameliyatının yapıldığı özel hastaneye gelerek, doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Yakınlarının doktor ve hastane hakkında şikâyette bulunması üzerine Bulut’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Her şeyin 10 gün içinde olduğunu anlatan Çiğdem Bulut’un üvey ağabeyi Barış Tumur (35), ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini anlattı. Doktorun ameliyat sonrası şikâyetleri umursamadığını iddia eden Barış Tumur, “Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et’ diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. 5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz” dedi.

ORGANLARINDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Bulut’un Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesinin ardından buradaki doktorların kendilerine bilgi verdiğini aktaran üvey ağabey Mehmet Tumur (45) ise “Seyhan Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık” diye konuştu.

DURUMU OTOPSİ AYDINLATACAK

Özlem Bulut’un ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. Bulut’un ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu kesinlik kazanacak.