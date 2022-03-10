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Çiğdem hakim için Bursa Adliyesi’nde son tören

#Bursa#Hakim#Adliye
Çiğdem hakim için Bursa Adliyesi’nde son tören

BURSA'da dün gece evinin bulunduğu sitenin yakınındaki parkta ölü bulunan Hakim Çiğdem B. (36) için görev yaptığı adliyede tören düzenlendi. Savcı olan eşinden 6 ay önce boşandığı belirtilen Çiğdem B., yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

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Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde dün gece parka giden kişi, oyun grubunda bir kadının iple asılı olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Bursa Adliyesi’nde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olan Hakim Çiğdem B. olduğu belirlendi. Çiğdem B.’nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

6 AY ÖNCE BOŞANMIŞ

Çiğdem B.'nin, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem B.'nin yaşamına son vermeden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiğini yazdığı ifade edildi.

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Hakim Çiğdem B. için bu sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi'nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çiğdem B.’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakim Çiğdem B.'nin cenazesi yarın Afyonkarahisar'da Paşa Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Bursa#Hakim#Adliye

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