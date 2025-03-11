Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar

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Televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Ör soruşturma devam ederken 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. Ör hakkında, 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında 24 Şubat'ta tahliye kararı verilmişti. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya Çiğdem Bayraktar Ör, taraf ve müşteki avukatı katıldı.

'BERAATİMİ TALEP EDERİM'

Duruşmada söz alan Çiğdem Bayraktar Ör, 'İfade hürriyetimi kullandım eleştiride bulundum beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu.

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KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, Çüiğdem Bayraktar Ör'ün 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.