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Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi

#ERZURUM#Horasan#Çığ
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıpa getirildi

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Cüneyt Aktaş (27) ve Abdullah Aktaş'ın (35) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi’ne bağlı Çayanyurdu mezrasında dün saat 15.00 sıralarında içme suyunda yaşanan azalma sorununu çözmek için çalışan Abdullah Aktaş ile kuzeni Cüneyt Aktaş'ın tepeden kopan kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleriyle çok sayıda iş makinesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli kar üstü araç bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgeye kara yoluyla gidemeyen AFAD personeli, paletli kar üstü araçla olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla 4 çocuk babası Abdullah Aktaş ile bekar olan Cüneyt Aktaş'ın cenazelerine ulaşıldı. Kar altından çıkarılan cenazeler, paletli kar üstü aracıyla Kadıcelal Mahallesi'ne getirildi. Buradan ambulansa alınan cenazeler, kara yoluyla önce Horasan Devlet Hastanesi'ne, ardından da Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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Cenazeleri almak için Aziziye ilçesindeki Adli Tıp Kurumu'nun önünde bekleyen Fesih Aktaş, "Amcamın çocuklarım mezrada suyun azalması sonrası depoda kaçak var mı diye bakmaya gitmişler. Bu sırada çığ gelmiş, 2'sini kaybettik. Şu ana kadar mezramızda böyle bir olay yaşanmamıştı. Her yıl yoğun kar yağmasına rağmen çığ düşmezdi. Kar çok vardı. Allah razı olsun devlet tüm var gücüyle oradaydı. Valisinden tut kaymakamına varana kadar herkes oradaydı. Allah devletimize mani, keder, zarar, ziyan vermesin" dedi.

Kuzenler, otopsi işlemlerinin ardından Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki camide kılınacak cenaze namazı sonrası Erzurum'daki Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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#ERZURUM#Horasan#Çığ

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