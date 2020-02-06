Ã‡Ä±ÄŸ ÅŸehitlerine veda... Ã‡ok acÄ± kare

Van- BahÃ§esaray karayolundaki ikinci Ã§Ä±ÄŸ faciasÄ±nda ÅŸehit olan 9 gÃ¼venlik korucusu ile 2 itfaiye erinin cenazeleri, Van Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki tÃ¶renin ardÄ±ndan Ã‡atak ilÃ§esine gÃ¶nderildi.

Ã‡atak'ta, gÃ¼venlik korucularÄ± ve 2 itfaiye eri iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Arif Ã‡etin ve binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Cenazeleri Merkez Camisi'ne getirilen gÃ¼venlik korucularÄ± ve itfaiye erleri iÃ§in cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Åžehitlerin Ã¶zgeÃ§miÅŸlerinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, aileleri tabutlara sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KÃ¼rtÃ§e ve TÃ¼rkÃ§e aÄŸÄ±tlar yakan aileleri askerler teselli eti.

Bakan Soylu da ÅŸehitlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerinde bulundu.

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalarak ÅŸehit olan ÅŸehit gÃ¼venlik korucularÄ± ile itfaiye personelleri tÃ¶renin ardÄ±ndan defnedildi. TÃ¶rende ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± gÃ¶z yaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Ä°TFAÄ°YE ERLERÄ° TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

TÃ¶renin ardÄ±ndan itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi SevinÃ§ ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda defnedildi. GÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n cenazeleri ise topraÄŸa verilmek Ã¼zere, kÄ±rsal mahallelere gÃ¶nderildi. Nesim Yavuz'un cenazesi KayaboÄŸazÄ± Mahallesi'ne, Tahsin Karan, Nimet Ä°nÃ§amur, Hekim Kazgan'Ä±n cenazeleri, Alacaer Mahallesi'ne, Mehmet Esen, Nimettulah MantaÅŸ, Abdulselam MantaÅŸ, Bayram Bulcar, Metin MantaÅŸ'Ä±n cenazeleri ise Alacaer Mahallesi'nin Ã‡emik MezrasÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BAHÃ‡ESARAY Ä°LÃ‡ESÄ°NDE 6 KÄ°ÅžÄ° Ä°Ã‡Ä°N TÃ–REN DÃœZENLENDÄ°

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 6 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Van Adli TÄ±p Kurumundaki otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Ãœbeyt, SadÄ±k ile Hayrettin KapaÄŸan'Ä±n cenazeleri NorÅŸin Camisi'ne getirildi.

Burada kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ã–mer Keskin dua etti. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Van Valisi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaÅŸlar, 6 kiÅŸinin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutlarÄ±nÄ± omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±yarak cenaze aracÄ±na bÄ±raktÄ±.

Cenazeler, kent merkezindeki KarÅŸÄ±yaka ve EskiÅŸehir mezarlÄ±klarÄ±na defnedilecek.Â

VAN'DAKÄ° Ã‡IÄž DÃœÅžMESÄ°NDE ÅžEHÄ°T OLAN ASKERÄ°N ARTVÄ°N'DEKÄ° BABAEVÄ°NDE YAS VAR

Van'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Ã–zen AkÃ§am'Ä±n Artvinâ€™in ArdanuÃ§ ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±nda yas var.

Åžehit AkÃ§am'Ä±n naaÅŸÄ±, Van Jandarma Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki tÃ¶renin ardÄ±ndan uÃ§akla Trabzon'a gÃ¶nderildi.

Trabzon HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesinin bulunduÄŸu konvoy, Artvin'e hareket etti.

Åžehidin ArdanuÃ§ ilÃ§esi BulanÄ±k kÃ¶yÃ¼ndeki babaevine dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

FarklÄ± noktalarÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±lan kÃ¶yÃ¼n meydanÄ±na AFAD ekiplerince taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

AkÃ§am'Ä±n naaÅŸÄ± yarÄ±n ArdanuÃ§ Merkez Camisi'nde cuma vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedilecek.

KÃ¶yde Ã§iftÃ§ilik yapan NazÄ±mâ€“Emine AkÃ§am Ã§iftinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan ÅŸehidin ilk gÃ¶rev yeri Van'da 5 aylÄ±k asker olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

KÃ¶y muhtarÄ± Ä°rfan Deriner, ÅŸehadet haberiyle yasa boÄŸulduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "AkÃ§am kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n ilk ÅŸehidi. Åžehit haberini aileye vermekte Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektik. Ailesi periÅŸan halde. BaÅŸta kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n, Artvinâ€™in ve tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" dedi.

Ã–te yandan yarÄ±n Artvinâ€™in ÅžavÅŸat ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek olan "25. UluslararasÄ± Kar ÃœstÃ¼ Karakucak GÃ¼reÅŸleri" iptal edildi.

ÅžEHÄ°T UZMAN Ã‡AVUÅž AVCI'NIN NAAÅžI KARS'A GETÄ°RÄ°LDÄ°

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 2 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan ikinci Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan AvcÄ±'nÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazesi, Van Jandarma Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki tÃ¶renin ardÄ±ndan uÃ§akla Kars'a yollandÄ±.

Kars Harakani HavalimanÄ±'na getirilen ÅŸehit AvcÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ±, askeri uÃ§aktan askeri tÃ¶ren mangasÄ±nca alÄ±nÄ±p bir sÃ¼re omuzlarda taÅŸÄ±narak cenaze nakil aracÄ±na konuldu. Åžehit AvcÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ±nÄ±n getiriliÅŸi sebebiyle havalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Yusuf EviÅŸ dua etti. Bekar olan AvcÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ± daha sonra cenaze nakil aracÄ± ile ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ArpaÃ§ay ilÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Åžehit AvcÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ± cenaze arabasÄ±na konulduÄŸu sÄ±rada fenalÄ±k geÃ§iren yakÄ±nlarÄ±nÄ± Kars Valisi TÃ¼rker Ã–ksÃ¼z, teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

HavalimanÄ±ndaki tÃ¶rene, Vali Ã–ksÃ¼z ve MÃ¼ftÃ¼ EviÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ã–zgÃ¼r Nuhut, Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Soner AygÃ¼n , Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yavuz SaÄŸdÄ±Ã§, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Adem Ã‡alkÄ±n, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Hidayet ArÄ±kan ve askerler ile ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Åžehit AvcÄ±'nÄ±n, cenazeye katÄ±lacak bazÄ± yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden yarÄ±n ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedileceÄŸi belirtildi.

CAN KAYBI 41'E YÃœKSELDÄ°

Van-BahÃ§esaray kara yolunun 33. kilometresinde Ã§Ä±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Karabet TÃ¼neli'ne 4 kilometre mesafedeki bÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡Ä±ÄŸ felaketinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, bir kiÅŸinin daha cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±.

BÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.