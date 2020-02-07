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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Çığ şehidi uzman onbaşı Ramazan Süslü'yü son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

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Çığ şehidi uzman onbaşı Ramazan Süslü'yü son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün (23) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Anjiyo ameliyatı olan annesi Yeter Süslü de ambulansla tören alanına getirildi.

Geçen yıl uzman onbaşı olan şehit Ramazan Süslü'nün cenazesi, bugün baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı alana getirildi.

Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, askeri erkan, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende şehit Süslü'nün eşi Süreyya Süslü, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehidin tabutun başına gelen halası Fadimana Sarıgül ise, ''Halam annen gelemedi. Ben geldim. Seninle gurur duyuyoruz. Vatana feda ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Hakkın helal et kuzum'' diyerek yeğeninin fotoğrafını alıp öpüp ağladı.

Çığ şehidi uzman onbaşı Ramazan Süslüyü son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı
ANNESİ AMBULANSLA TÖREN ALANINA GETİRİLDİ

Anjiyo ameliyatı olan annesi Yeter Süslü de ambulansla tören alanına getirildi. Sedyeyle tabutun başına getirilen Yeter Süslü, ''Hakkını helal et yavrum'' diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Anne Yeter Süslü daha sonra tekrar ambulansa alınıp hastaneye götürüldü.

Çığ şehidi uzman onbaşı Ramazan Süslüyü son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı
Şehidin 8 aylık kızı Miray Süslü de yakınlarının kucağında kısa süreliğine tören alanına getirildi. Şehit Süslü’nün cenazesi, kılınan namazın ardından Sultanhanı Şehitliği'ne gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çığ şehidi uzman onbaşı Ramazan Süslüyü son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

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