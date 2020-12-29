Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van- Bahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.