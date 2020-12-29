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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı

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Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı
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VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı
Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van- Bahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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