Çığ riski bulunan mahallelere 15 gün sonra ulaşıldı

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Van’da da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Van’da 2020 yılındaki çığ faciasında yaşanan acıların bir daha yaşanmaması adına riskli bölgelere ulaşım ise geç sağlanıyor. Gürpınar ilçelerine bağlı Tutak ve Çatakdibi Mahalleleri yolunda çığ riskinin olması nedeniyle gerekli önemler alındıktan sonra ulaşım açıldı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK YOLU ULAŞIMA AÇTIK"

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hoşap Şantiye Şefi Abdullah Benek, Çatakdipi ve Tutak Mahallelerine giden yolun yaklaşık 15 gündür kapalı olduğunu belirtti. Yolun kapalı olmasının sebebinin çığ riskinin bulunmasından kaynaklandığını anımsatan Şantiye Şefi Benek, “Bize yapılan bilgilendirmede çığ riskinin yüzde 1 olması halinde bile o yolun açılmamasıdır. Ancak 4 gün önce burada bir hastamız oldu ve sağlık ekipleri hastayı helikopterle almak zorunda kaldı. Diğer taraftan ihtiyaçları için Van’a gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Vatandaş ve muhtarlarımızın talebi üzerine gerekli tedbirleri alarak yolu ulaşıma açtık” dedi.

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Makine ve donanım konusunda kendilerini etkileyen bir hususun olmadığını, ancak olumsuz hava şartları dolayısıyla tipinin tekrar yolu kapattığını söyleyen Benek, bu yüzden yolu bulmakta güçlük çektiklerini belirtti. Geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Benek, uzun uğraşlar sonucu bu mahallelere ulaşıldığını kaydetti.