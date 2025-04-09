Çiğ köftecide zehrin şifresi: Papatya yaprağı var mı?

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Olay, Esenler'in Nine Hatun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. İş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi.

18 PARÇA PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.