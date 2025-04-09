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Çiğ köftecide zehrin şifresi: Papatya yaprağı var mı?

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#Uyuşturucu#Çiğ Köfte#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:13

İstanbul Esenler'de polis ekipleri, çiğ köfte dükkanında 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu satıldığını belirledi. Dükkana operasyon düzenleyen ekipler iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen K.Ş. tutuklandı.

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Olay, Esenler'in Nine Hatun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. İş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi.

18 PARÇA PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu#Çiğ Köfte#Polis

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