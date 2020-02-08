Çığ felaketini üç müfettiş soruşturacak

VAN-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla JAK, AFAD ve UMKE ekipleri tekrar çalışmaya başladı. Çığ altındaki bir itfaiye erine ulaşmak için yapılan çalışmalara aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle ara verildi. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede teknik ve keşif ekipleri incelemede bulundu. İnceleme sonucunda, ‘yeni çığ tehlikesi’ ve ‘kar yağışı-tipinin devam etmesi’ nedeniyle arama çalışmasının yapılamayacağına karar verildi. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrıldı. Yakın bölgede bekletilen ekiplerin, hava şartlarının düzelmesi durumunda yeniden aramalara başlayacağı belirtildi.

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEDİ

Metorolojiden alınan bilgiye göre ise, bölgede 3 gün boyunca olumsuz hava koşulları bekleniyor. Çığın düştüğü bölge ulaşıma da kapatıldı. Jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturarak, çığ bölgesine 10 kilometre kala, güvenlik nedeniyle araçların geçişlerine izin vermedi. Çığ felaketinden sonra ulaşıma kapanan Van-Bahçesayar karayolunda ise iş makineleriyle yoğun kar temizleme çalışması yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı da, 4 ve 5 Şubat tarihinde meydana gelen iki çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bölgeye üç mülkiye müfettişi gönderildi. Mülkiye müfettişleri faciada ihmal olup olmadığı, yeterli tedbirin alınıp alınmadığı, kurtarma çalışmalarının doğru yürütülüp yürütülmediği ve mülki idari amirlerinin bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığını araştıracak.