Çığ felaketi ucuz atlatıldı

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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayakçılara kapalı olan Yusuf’un Deresi mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre bölgeye giren biri yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali’ne katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de kente döndü.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada, bölgenin kayak yapmaya yasak olduğunu bunun da levhalarla, uyarılarla ilan edildiğini ancak buna rağmen bölgeye giren kayakçıların çığ düşmesine sebep olduğunu belirtti: “Yusuf’un Deresi’nde, kayağa yasaklı alanda kayak yapan 3 vatandaşımız ile bir yabancıyı, jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tespit etti. Onlara gerekli idari müeyyide uygulandı. Niyetimiz kimseye idari para cezası kesmek değil ama hem kendi güvenlikleri açısından hem de Palandöken Kayak Merkezi’nin güvenliği açısından yasak olan alanlarda kayak yapılmasını istemiyoruz.”

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11 BİN 812 LİRA CEZA

İl Jandarma Komutanlığı da Valiliğin “Palandöken Kayak Merkezi’nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler” konusundaki genel emri kapsamında, yasak bölgeye girerek çığ düşmesine sebebiyet veren 4 kişiye toplam 11 bin 812 lira cezası kesti. Öte yandan, Palandöken Dağı’nda 21 Aralık 2024’te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı’nın Sultan Sekisi bölgesindeki antrenmanı sırasında çığ düşmüş, 1 sporcu hayatını kaybetmiş ve 3 sporcu da yaralanmıştı.