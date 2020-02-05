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VAN (İHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Çığ düşen bölge ile ilgili Meteoroloji’den açıklama geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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