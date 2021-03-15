Çığ Ailesi olayında flaş gelişmeyi Müge Anlı aktardı! Enişte İsa Akman tutuklandı

Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu, elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını söylemiş ve bu olayın arkasında da enişteleri İsa Akman olduğunu açıklamıştı. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı.

İSA AKMAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı, 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

Eşinin kardeşi Abdurrahman Çığ'a işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon’da bir hocaya götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

Olaya tanık olanlar Çığ Ailesi'nin 980 keçi sahibiyken İsa Akman'ın gelmesiyle yokluğa düştüğünü anlattı.

İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.

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