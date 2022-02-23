Çiftlikten sevgi evlerine

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TÜRK Kızılay Toplum Merkezi, Suriye sınırının sıfır noktasında çiftlik kurdu. Hatay Reyhanlı Belediyesi’nden 30 yıllığına kiralanan 19 dönümlük arazide muz, çilek seraları kuruldu. Büyükbaş hayvan alanları oluşturuldu, tavuk ve inek besiciliğine başlandı. Alanda 80 adet nar fidanı, 600 muz ve 8 bin 500 çilek fidanı dikildi. Bu yıl ilk kez muz ve çilek hasadı yapıldı.

MESLEK EĞİTİMİ DE VAR

Çiftlikte ayrıca mesleki eğitim de veriliyor. Çiftlikte çalışmaya başlayan çoğu Suriyeli 1321 kursiyer burada eğitim aldı, üretime katıldı. Kurslarını başarıyla bitiren çoğu kadın kursiyerlere sertifika verildi. Çiftlikte elde edilen muz, çilek ile günlük yaklaşık 110 yumurta ve 40 litre süt ise ihtiyaç sahibi ailelere, Türkiye içindeki yetiştirme yurtları ile sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklara dağıtılıyor. Bu dağıtımın ardında kalan ürün ise satılarak çiftliğin giderleri karşılanıyor.

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Hasat şenliğine katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, projeyi şöyle anlattı: “2020’de başlayan projemizde muz ağaçlarımız büyüdü. Meyvelerini verdi. Hem mesleki eğitim verdik hem muz yetiştiriciliğini hem tarım ve hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz, ağılımız, ahırımız var. Reyhanlı’daki bu çiftliğimizde yaklaşık 1300 kişi sertifikalarını aldı. Sera ve çiftliklerde bu üretimleri kendi başlarına yapabilecek yetkinliğe geldiler. Burası aslında bir uygulama çiftliği.”

14 BİN KADINA MESLEK EĞİTİMİ

KIZILAY’ın meslek edindirme kurslarıyla 22 bin kişiye sertifika verildiğini kaydeden Kerem Kınık, “4 bini Türk vatandaşı olmak üzere 14 bini kadın. Geri kalan kısmı ise bize sığınmış olan ve mesleki yetkinliği olmayan insanlardır. Bu programlardan mezun 20 bin kişi istihdam edildi. 10 bini için çalışma izni alınmasına destek olduk” dedi.