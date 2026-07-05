Çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun göğsüne yapışan kene çıkarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte oyun oynarken göğsüne kene yapıştığını fark eden 7 yaşındaki Mustafa T., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık ekiplerince kene çıkartılırken çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki çiftlikte oyun oynayan Mustafa T., göğsünün üstünde bir şey fark edince ailesinin yanına gitti. Çocuklarının üstünde kene olduğunu gören aile, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
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Burada yapılan müdahaleyle kene, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olası belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği belirtildi.