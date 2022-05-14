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Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi! Balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı

#ADANA#Yüreğir#Kalaşnikof
Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi Balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı

Adana'da, çiftlik evine yapılan baskında 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polisleri görünce 2'nci kattaki evin balkonundan atlayıp, kaçmak isteyen M.A.B.'nin (42) ayağı kırıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı.

'Uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce 2'nci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.

Ayağı kırılan M.A.B., kaçamayınca yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi.

Çiftlik evinde ise bahçede odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

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#ADANA#Yüreğir#Kalaşnikof

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