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Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi

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Çiftlikte kalaşnikof tüfekler ile hücum yelekleri ele geçirildi
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ADANA'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.A.'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda 2 kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu, 6 şarjör ve 83 mermi, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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