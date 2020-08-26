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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi öldü
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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir süt firmasında çalışan işçi Veli Aytan (36) numune almak için çıktığı süt tankında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ucarı Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Bir süt firmasında çalışan Veli Aytan, numune almak için süt tankının üzerine çıktı. Aytan bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aytan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aytan'ın cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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