Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan, Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Dün yayınladığı video ile itirafta bulunan Çiftlik Bank Mehmet Aydın, Türk yargısına teslim olacağını duyurdu ve şu açıklamalarda bulundu:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi 'Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

MEHMET AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı.

Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı.

Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 'Çiftlik Bank' CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

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