Çiftlikbank davasında karar çıktı! Tosuncuk ve ağabeyine 45 bin yıl hapis

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Kamuoyunda ‘Çiftlikbank’ olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. Aydın, 3 Temmuz 2021’de İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ağabeyi Fatih Aydın ise Temmuz 2021’de Uruguay’da düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.

‘DEVLET EL KOYDUĞU İÇİN MAĞDUR OLDULAR’

Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık Cafer Çolak, bazı müştekiler ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Aydın, “En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar, mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular. Adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir” dedi.

Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

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Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ı, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olmak’, ‘mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından ayrı ayrı 45 bin 409 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’a ayrıca 496 milyon 64 bin lira adli para cezasına vererek bu paranın da 24 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. Diğer sanıklara da değişen oranlarda hapis cezası verdi.